Зеленский назвал «преступлением» задержку со стороны «некоторых стран ЕС» макрофинансовой помощи

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем традиционном видеообращении в четверг, 4 августа, назвал «преступлением» против Украины задержку предоставления макрофинансовой помощи от стран ЕС, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике Зеленский, в частности, говорит: «Восемь миллиардов евро для Украины заторможены. Такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства – это или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что хуже в условиях полномасштабной войны. Какая европейская страна тормозит это, называть не хочу. Хочется верить, что это все-таки ошибка, и она будет исправлена».

«Ежедневно и разными способами напоминаю некоторым лидерам стран Евросоюза, что нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат», – заявил глава Украины.

Киев, Иван Бабурин

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