У депутатов Верховной Рады отобрали дипломатические паспорта

Депутатов Верховной Рады Украины под различными предлогами лишили дипломатических паспортов, – сообщает украинское издание Стана.ua.

Издание со ссылкой на собственные источники пишет, что у 225 народных избранников аннулировали дипломатические паспорта и теперь их будут выпускать за границу «в ручном режиме».

Как сообщили собеседники Страны, формальная причина такого решения – парламентарии не сдали документы после официальных командировок.

«Кто-то отдал паспорт, еще когда МИД письма отправлял, что нужно сдать, а кто-то этого не сделал. Теперь будут выпускать за границу в ручном режиме: комитет, решение, распоряжение главы и выдача. Потом после возвращения из командировки нужно будет сразу отдавать. Не отдал – аннулировали. Узкий круг первых лиц Офиса президента будет решать, выпускать или не выпускать того или иного депутата», – рассказали источники украинского издания.

Киев, Иван Бабурин

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