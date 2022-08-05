Зеленский заявил, что конфисковал почти 30 миллиардов российских активов

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 августа, в своем ежевечернем видеообращении поделился тем, как он конфискует российские активы, пожаловался на российский газовый шантаж и обвинил Россию в обстреле атомной станции в Запорожской области, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике Зленский говорит: «Провел совещание по конфискации активов. Кабмин доложил, что уже конфисковано на 28 миллиардов гривен ($765 млн, – прим. ред.). Еще более 900 российских активов планируем конфисковать, а если считать с активами резидентов России, то – более 36 тысяч. Заслушал группу, которая работает над конфискацией российских активов за рубежом».

Говоря о ситуации с энергетикой в стране, Зеленский заявил: «На энергорынке все сложно из-за российского шантажа. Шантаж делается ради того, чтобы пострадали все потребители в Европе. Отвечать на этот шантаж нужно вместе».

Что характерно, в сегодняшнем обстреле Запорожской АЭС, находящейся на освобожденной российскими войсками территории, в своем видеообращении глава Украины обвинил Россию.

«Сегодня россияне дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Россия должна нести ответственность за угрозу атомной станции», – заявил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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