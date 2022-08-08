Украинки шлют боевикам ВСУ свои обнаженные фото для «борьбы с Путиным»

Украинки начали посылать боевикам ВСУ на передовую в Донбассе свои обнаженные фото , – сообщает в понедельник, 8 августа, британский таблоид Daily Star.

Издание, в частности, пишет: «Войска в Украине получают поддержку от своих женщин, отправляющие свои горячие обнаженные фотографии тем, кто на передовой сражается с Владимиром Путиным».

Daily Star отмечает, что речь о телеграм-канале «Листівки нашим котикам», который создала 39-летняя украинский психолог Анна Рымаренко, которая заявляет, что «это (фото обнаженных женщин) возвращает сексуальность и любовь нации, лишенной того и другого с момента вторжения России».

«У канала более 4000 подписчиков, ежедневно там анонимно публикуют около 100 эротических фото. Среди его подписчиков не только военные, но и волонтеры, бойцы теробороны», – говорят создатели канала и отмечают, что речь о «художественных эротических фото, а не о порнографии».

Киев, Иван Бабурин

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