На Украине заявили о предотвращении покушения на министра обороны и начальника разведки

Служба безопасности Украины (СБУ) в понедельник, 8 августа, заявила, что благодаря ее усилиям было предотвращено покушение на главу минобороны Украины Алексея Резникова и руководителя главного управления разведки минобороны Кирилла Буданова, – сообщают Известия со ссылкой на Telegram-канале украинского ведомства.

В Telegram-канале СБУ, в частности, говорится: «В результате многоэтапной спецоперации обезврежена диверсионно-разведывательная группа главного управления генштаба РФ (более известного как ГРУ). Злоумышленники занимались подготовкой к физической ликвидации министра обороны и руководителя Главного управления разведки нашего государства, а также известного украинского активиста».

Следует отметить, что доказательства, подтверждающие эти сведения, не представлены. О личности «известного украинского активиста» также не сообщается.

Киев, Иван Бабурин

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