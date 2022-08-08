Зеленский заявил, что Запад должен закрыть границы для абсолютно всех граждан России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Запада должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию, – сообщает газета The Washington Post.

В интервью изданию, вышедшему в понедельник, 8 августа, Зеленский сказал: «Самые важные санкции – это закрытие границ, потому что россияне отбирают землю, которая им не принадлежит. Они должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию. Эта мера должна касаться даже тех граждан России, кто покинул страну в знак протеста против действий властей».

«Какими бы россияне ни были, отправьте их в Россию», – заявил глава Украины, и добавил: «Это население выбрало такое правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него».

«Введенные сейчас санкции против России слабы, по сравнению с закрытием границ для россиян на один год и введением полного эмбарго на закупки российских энергоносителей», – сказал в интервью The Washington Post украинский президент.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»