На Украине ожидается новый виток роста цен

Генеральный директор торговой оптовой компании «Метро Украина» Елена Вдовиченко во вторник, 9 августа, заявила, что в ближайшие месяцы на Украине прогнозируется новый рост цен, – сообщает украинское издание Новое время.

В интервью журналу Вдовиченко сказала: «С началом боевых действий мы видим рост цен на 15−20%. Есть группы товаров, которые подорожали почти вдвое, например, гречка. Следующее изменение цен прогнозируем в ближайшие месяцы. Причина предстоящего роста цен – удорожание логистических затрат, стоимости сырья и снижение курса гривны».

Следует отметить, что другое украинское издание Страна.ua ранее писала, что по данным на конец июня текущего года индекс доступности продовольствия (ИДП) на Украине из-за подорожания основных продуктов питания упал на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Киев, Иван Бабурин

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