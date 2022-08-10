На Украине трех бойцов ДНР приговорили к 15 годам лишения свободы

Служба безопасности Украины (СБУ) в среду, 10 августа, заявила, что украинский суд приговорил трех бойцов Донецкой народной республики (ДНР) к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за «госизмену», – сообщают СМИ.



По данным украинского следствия, «осужденные занимались обустройством и укреплением боевых позиций и блокпостов на занятых российскими военными территориях, а также дежурили на блокпостах».

СБУ сообщило, что троим бойцам ДНАР предъявили обвинение по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) и ч. 2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения) УК Украины.



Следует напомнить, что 8 августа суд на Украине приговорил к десяти годам лишения свободы российского танкиста Михаила Куликова.



Отметим, что глава ДНР Денис Пушилин в среду, 10 августа, заявил, что первый трибунал над боевиками и неонацистами Украины состоится в Донецкой Народной Республике до конца лета.

Пушилин также сообщил, что в трибунал по преступлениям Украины в Донбассе могут быть включены свидетельства, которые успели получить от военнопленных, погибших в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке.

Киев, Иван Бабурин

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