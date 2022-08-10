Украина будет отчитываться перед конгрессом США о боевых действиях

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в среду, 10 августа, заявил, что Украина планирует проведение брифингов представителей своих Вооруженных сил для комитета Конгресса США по безопасности, -агентству Интерфакс-Украина.

В интервью агентству Ермак сказал: «Сегодня стало практикой то, о чем мы еще недавно только начинали говорить – это еженедельные брифинги наших военных в Офисе президента, на которые мы приглашаем представителей стран-международных партнеров. Далее, мы планируем распространение военных брифингов на Комитет Конгресса США по безопасности».

«Главное, что на сегодняшний день Украина может противопоставить российской тактике затягивания войны – это достижение успехов на фронте. Условием этих успехов является своевременная военная помощь наших партнеров. В связи с этим, необходимо постоянно держать украинскую повестку в топе среди западных партнеров. Это сложно, но пока нам это удается», – заявил руководитель Офиса президента Украины.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»