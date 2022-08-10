Зеленский призвал наносить больше потерь российским войскам и доносить на всех, кто поддерживает Россию

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении в среду, 10 августа, призвал наносить больше потерь среди российских военных, чтобы быстрее гарантировать безопасность Украине, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике глава Украины говорит следующее: «Вопрос, который беспокоит абсолютно всех: когда закончится война? Кто-то говорит – еще месяцы, кто-то говорит – год, кто-то даже больше. Но вопрос о времени на самом деле непосредственно зависит от вопроса о потерях России. Об этом стоит думать всем – как нанести оккупантам наибольших потерь, чтобы меньшим было время войны».

Также Зеленский обратился к украинцам, проживающих на освобожденных российскими войсками территориях с призывом помочь «выгнать оккупантов», а также доносить на тех, кто поддерживает Россию.

«Кто может помочь, должен этому помочь. Если вы владеете любой важной информацией, пожалуйста, сообщите ее безопасным для себя способом нашим спецслужбам, нашим военным. Если знаете тех, кто помогает оккупантам или оправдывает агрессию, пожалуйста, сообщайте и об этом».

Украинский президент также напомнил, что завтра в Копенгагене начинает работу конференция на уровне министров обороны государств-партнеров Украины.

«Будет обсуждаться дальнейшая поддержка нашего государства, в частности, оружием. Я благодарен всем нашим партнерам, которые понимают, что только обеспечением проигрыша России на поле боя, только российскими потерями – военными, политическими, экономическими – можно приблизить возвращение безопасности для Украины и всей Европы», – заявил Зеленский в своем вечернем видеоролике.

Киев, Иван Бабурин

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