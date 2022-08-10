Арестович заявил о своих президентских амбициях

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в среду, 10 августа, заявил, что если действующий Зеленский не пойдет на второй срок, то он будет баллотироваться в президенты, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Издание пишет, что во время прогулки с Дмитрием Гордоном по Киеву Арестович заявил ему в интервью: «Все говорят про мой безумный рейтинг. Мой рейтинг – это рейтинг президента сейчас. Я себя от президента не отделяю. Пока президент – президент, да еще верховный главнокомандующий, эти разговоры для меня некорректно вести. Если он пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать. Это технически невозможно. А если нет, то надо будет думать уже»

«Если президент по каким-то причинам не будет баллотироваться на второй срок…», – начал задавать вопрос Гордон.

«Я буду подаваться. Да», – закончил Арестович.

Киев, Иван Бабурин

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