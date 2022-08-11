Российская армия разбила более 50% личного состава двух бригад ВСУ в ДНР

Минобороны России сообщило о ликвидации более половины личного состава 14-й и 66-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины на Артемовском и Авдеевском направлениях в ДНР. Сейчас, по словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, наблюдается массовое дезертирство и самовольное оставление украинскими военнослужащими занимаемых позиций.

Он также сообщил, что за сутки российские войска поразили 20 пунктов управления бригадного и батальонного звеньев ВСУ, а также 8 складов боеприпасов в ДНР и Запорожской области.

Кроме того, ВС РФ уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова, локатор наведения ЗРК С-300 в районе Краматорска, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и спецтехники.

По данным Минобороны, в районе города Никополь Днепропетровской области ВКС России сбили украинский вертолет Ми-24, а средства ПВО уничтожили в Харкьковской области семь украинских беспилотников. Кроме того, добавил Конашенков, в районе Лисичанска в воздухе перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня.

Вместе с тем, российская армия в ходе контрбатарейной борьбы подавила три взвода РСЗО «Град», два взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в ДНР.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине, как сообщает Минобороны РФ, уничтожено 267 самолетов, 146 вертолетов, 1727 беспилотников, 365 зенитных ракетных комплексов, 4287 танков и других боевых бронемашин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4820 военных автомобилей.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»