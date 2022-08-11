Зеленский продолжает требовать от Европы оружие и деньги «в достаточном объеме»

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-встречи с союзниками Украины из стран Северной Европы в четверг, 11 августа потребовал от Европы денег «без бюрократических блокировок». Также глава Украины потребовал от своих партнеров оружие, снаряды и изоляция России, – сообщают украинские СМИ.

В заявлении, опубликованном на своем Телеграм-канале, Зеленский говорит: «Никакого умалчивания – только правда. Никакого промедления – только решительные действия. Никакой растерянности – только уверенное единство. Во время конференции союзников Украины из стран Северной Европы я подчеркнул, что для нашей обороны нужны оружие и снаряды – по максимуму. Финансы – в достаточном объеме и без каких-либо бюрократических блокировок. Полная изоляция государства-террориста, прежде всего экономическая и технологичная, и жесткие санкции».

Киев, Иван Бабурин

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