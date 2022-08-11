Киев предложил ОАЭ «активно поучаствовать» в восстановлении Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 11 августа, заявил, что общался с главой МИД Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллой ибн Заидом и предложил ему активно поучаствовать в восстановления Украины.

В своем аккаунте Твиттер Кулеба написал: «В ходе нашего сегодняшнего разговора министр иностранных дел ОАЭ Его Высочество шейх Абдулла ибн Заид и я обсудили глобальную продовольственную безопасность. Я поблагодарил эмиратскую сторону за поддержку Украины в ООН и предоставление гуманитарной помощи. Предложил эмиратской стороне принять активное участие в плане быстрого восстановления Украины».

Киев, Иван Бабурин

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