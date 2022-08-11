Зеленский недоволен разглашением оборонных планов

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 11 августа, в своем традиционном ежевечернем видеоролике записал призыв к военным экспертам – не озвучивать деталей оборонных планов, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеообращении глава Украины сказал: «Общее правило простое: война – это точно не время для тщеславия и громкости заявлений. Чем меньше конкретных деталей вы озвучите о наших оборонных планах, тем лучше будет для реализации этих оборонных планов. Если вы хотите оставить после себя громкие заголовки – это одно дело. Откровенно безответственное. Если же вы хотите победы для Украины, то это другое дело, и вы должны чувствовать свою ответственность за каждое сказанное слово о том, к чему готовится наше государство в обороне или в контрнаступлениях».

Кроме того, Зеленский рассказал украинцам, что ему сегодня удалось собрать в Европе 1,5 млрд. евро, приняв участие в конференции доноров в Копенгагене, где присутствовали представители 26 стран.

«Дания уже огласила о пакете помощи на 110 млн. евро, а всего конференция собрала 1,5 млрд. евро», – поделился Владимир Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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