Украинские войска несут тысячные потери в Донбассе – Минобороны России

Минобороны России сообщило, что в ходе наступления союзных сил в районе Соледара 14-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины потеряла более 2 тыс. человек. Остатки личного состава бригады командование вывело в тыловые районы, рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенат Игорь Конашенков.

Также он сообщил, что в результате высокоточных ударов ВКС России в районах населенных пунктов Опытное и Невельское в ДНР потери 56-й мотопехотной бригады ВСУ в живой силе превысили 70% списочной численности. Оставшиеся военнослужащие дезертируют. Так, по словам Конашенкова, личный состав 23-го батальона бригады в полном составе самовольно оставил боевые позиции и убыл в тыловые районы.

Кроме того, по данным Минобороны, российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогригорьевка Николаевской области. В результате уничтожено до 100 военнослужащих и девять единиц военной техники. Также в результате ударов по боевым позициям ВСУ в районе Марьинки в ДНР третий батальон 66-й механизированной бригады потерял более 50% личного состава.

Помимо этого, ВС РФ поразили в районе населенного пункта Зайцево в ДНР опорный пункту 58-й мотопехотной бригады, уничтожив до 40 националистов и пять единиц автомобильной техники, сообщил Конашенков.

Российские силы ПВО за сутки сбили в воздухе две ракеты HIMARS в районе Новой Каховки, четыре снаряда, выпущенных из РСЗО «Ольха» по Херсонской области, и пять украинских беспилотников в ДНР и в Харьковской области, говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, ВКС России уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/MPQ-64 производства США в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР. Также российские войска разбили шесть складов боеприпасов в ДНР, Николаевской и Харьковской областях и склад горючего для украинской военной техники в районе Курахово ДНР.

Москва, Наталья Петрова

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