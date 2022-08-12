На Украине начали строить завод по производству турецких ударных БПЛА

На Украине стартовало строительство завода по производству турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2. Об этом сообщил гендиректор компании Baykar Makina Халук Байрактар, передает УНИАН.

Топ-менеджер добавил, что также началось строительство исследовательского центра и центра передового производства.

Напомним, 8 августа посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что Baykar Makina создал украинское подразделение завода, приобрела земельный участок и разработала проект самого предприятия, который планируется «реализовать до конца». Дипломат подчеркнул, что данное решение было «почти личным обязательством владельцев компании». Baykar Makina принадлежит братьям Халуку и Сельчуку Байрактарам, последний – зять президента Турции.

Украинские планы Baykar Makina прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что предприятие по выпуску БПЛА будет сразу же демилитаризировано.

Напомним, что Украина начала массовую закупку Bayraktar TB2 осенью прошлого года. Дроны впервые были применены ВСУ в конце октября для удара по артиллерии ДНР, утверждали в украинском генштабе.

Киев, Наталья Петрова

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