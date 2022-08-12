Киев хочет «травить, как крыс» своих граждан, подозреваемых в сотрудничестве с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в пятницу, 12 августа, заявил, что всех без исключения украинцев, которые подозреваются в сотрудничестве с Россией нужно «травить, как крыс», – сообщает украинское радио Новое время.

В эфире радиостанции Данилов сказал: «Если бы была возможность проверить всех без исключения украинцев, это бы сделали. Так как это вопрос нацбезопасности. Неважно, где эти кроты сидят. Нам надо этих крыс находить и травить, травить и травить! Чтобы их не осталось на нашей территории»

Украинское издание Страна.ua в, свою очередь, напоминает, что нечто подобное уже провели на минувших выходных в Николаеве. Там на два дня был введен «комендантский час» во время которого сотрудники СНБО заходили в каждую квартиру в поиске «коллаборантов»

Ранее сообщалось, что на Украине каждый день открывается более 10 уголовных дел за коллаборационизм, на сегодняшний день таких заведено уже более тысячи.

Киев, Иван Бабурин

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