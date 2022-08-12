Зеленский предложил дать статус беженцев российским оппозиционерам

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеоролике вечером в пятницу, 12 августа, предложил дать статус беженцев российским оппозиционерам, а для остальных россиян запретить выдачу виз в ЕС, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеообращении украинский глава говорит:«Есть люди, действительно нуждающиеся в защите, которых преследуют в России, даже могут убить, а значит, они должны получить помощь цивилизованного мира. Это известные юридические механизмы – через беженство, через просьбу об убежище, через другие возможности помочь и поддержать. И это не должно касаться отдыха граждан России в Европе, туризма, развлечений, деловых поездок. Поэтому визовые ограничения для граждан Российской Федерации справедливы и все защитники европейских ценностей должны на них настаивать».

Следует напомнить, что накануне, 11 августа, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет себе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам.

«Я с трудом представляю себе такие размышления» – сказал Шольц, говоря о возможности запрета на визы для российских граждан.

Также Зеленский рассказал украинцам о своем очередном, третьем с начала года, разговоре с Папой Римским, с которым они обсудили способы скорейшего восстановления мира в Украине. Кроме того, лидер украинцев сообщил, что Латвия признала Россию «государством-террористом» и что Киев работает над тем, чтобы расширить географию такого признания.

Киев, Иван Бабурин

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