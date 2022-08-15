У украинцев будут изымать имущество на военные нужды

Первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в понедельник, 15 августа, заявил, что парламентарии приняли закон, позволяющий изымать имущество украинцев, необходимое для работы оборонно-промышленного комплекса, – сообщают украинские СМИ.
В своем Telegram-канале Железняк написал: «Закон позволит усовершенствовать процедуру принудительного отчуждения имущества в условиях военного положения и ускорить переход промышленности на военные рельсы. Изъятие будет проходить после согласия региональной военной администрации. Утверждать решение будет Совет по национальной безопасности и обороне».
Сообщается, что закон о принудительном изъятии имущества поддержали 278 народных избранников Украины.
Ранее в понедельник, 15 августа, Верховная рада Украины поддержала продление военного положения и мобилизации в стране еще на 90 дней – до 21 ноября.
Киев, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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