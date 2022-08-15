Со здания Киевского университета сняли мемориальную доску, посвященную Булгакову

В Киеве со здания Первой мужской гимназии, ныне это корпус Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко, в понедельник, 15 августа демонтировали мемориальную доску в память о том, что здесь учился писатель Михаил Булгаков, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Как сообщает издание, причину демонтажа мемориальной доски, посвященной русскому писателю, назвала активистка общественной организации «Экспертный корпус» Татьяна Швыдченко.

На своей странице в одной из соцсетей активистка написала: «29 июля ОО «Экспертный Корпус» подала официальное обращение с просьбой демонтировать со стен КНУ два маркера российской оккупации. Спасибо Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко за пример и ценностную и достойную позицию! Ждем демонтажа второй доски».

По словам Швыдченко, памятная доска писателю является «маркером российской оккупации», а самого классика она называет «украинофобом».

Вторым «маркером» киевская активистка считает мемориальную доску установленную в честь преподавателей и студентов Киевского университета, погибших во время Великой Отечественной войны.

«Пока доска еще висит на главном (красном) корпусе Киевского национального университета», – пишет Страна.ua.

При этом, следует отметить, что молодая украинская общественница на своей странице в соцсети написала: «Ждем демонтажа второй доски, посвященной мифу о «советской родине», а по сути – разрушителям украинской государственности в 1921 году».

В сентябре 1900 года Михаил Булгаков поступил в приготовительный класс Второй мужской гимназии, а в августе 1901-го он был зачислен в первый класс (второе отделение) Первой киевской гимназии, которую окончил в 1909 году.

С 1959 года в здании гимназии расположен Гуманитарный корпус Киевского университета имени Тараса Шевченко.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»