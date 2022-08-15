Зеленский потребовал от России покинуть территорию ЗАЭС без каких-либо условий

Президент Украины Владимир Зеленский вечером в понедельник, 15 августа, в своем традиционном видеоролике традиционно обвинил Россию в обстрелах ЗАЭС и заявил, что российские войска должны уйти с территории Запорожской атомной электростанции и соседних районов безо всяких условий, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеообращении Зеленский заявил, что Россия не прекращает шантажистских действий в отношении Запорожской АЭС и призвал мировое сообщество к необходимости немедленных действий.

«Если из-за действий России произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока что молчит. Этот вопрос уже вынесен на уровень ООН и МАГАТЭ. Естественно, российский ядерный шантаж обсуждается и на межгосударственном уровне. Но нужно переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против России, «Росатома» и всей атомной отрасти государства-террориста. Все российские силы должны немедленно уйти с территории станции и всех соседних районов без каких-либо условий», – заявил украинский глава.

Также лидер украинцев сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором провел с членами ставки детальный анализ военно-стратегической обстановки.

«Докладывали главы ГУР и СВР, а также командующий Силами специальных операций. Рассмотрели обеспечение ВСУ боеприпасами и выполнение предыдущих решений», – сообщил Зеленский.

Кроме того, президент Украины рассказал о том, что создал консультативный совет по «деоккупации» Крыма и провел совещание по подготовке Крымской платформы.

Напомним, что ранее сегодня, неонацисты Украины за два часа нанесли порядка 25 ударов по району ЗАЭС. Также сегодня, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Международная организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если российская и украинская стороны согласятся на это.

Киев, Иван Бабурин

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