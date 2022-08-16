На Украине останавливаются сахарные заводы

Украинская ассоциация производителей сахара «Укрцукор» («Укрсахар) во вторник, 16 августа заявила, что из-за высоких цен на газ десять сахарных заводов остановят работу, – сообщают СМИ.

В сообщении на сайте «Укрцукора» говорится: «Цена на коммерческий газ, которую предлагают предприятиям, такая, что можно даже не запускать завод, потому что каждый килограмм произведенного на этом газе сахара приносит только убытки. Это и стало причиной того, что в этом году еще 10 заводов не будут работать, то есть запустятся только 22 сахарных завода по всей Украине».

Киев, Иван Бабурин

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