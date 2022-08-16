Зеленский: Управлять хаосом в стране в военное время удобнее

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что во время российской военной спецоперации он справляется с хаосом в стране лучше, чем в «мирное» время, – сообщает The Washington Post во вторник, 16 августа.

В интервью американскому изданию глава украинцев сказал, что если государство еще может справиться с хаосом в военное время, не факт, что это удалось бы в мирное.

«Одно дело, когда хаос контролируемый в военное время – ты управляешь государством по-другому. Вы можете открыть границу, закрыть границу, атаковать, отступать, защищаться. Вы можете взять под контроль свою инфраструктуру. Другая ситуация, когда у вас нет военной ситуации или чрезвычайного режима, а у вас есть государство, которым руководит огромное количество разных чиновников и институций. А минус 7 миллиардов долларов в месяц даже без оружия – это уже большая война для нашей страны», – заявил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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