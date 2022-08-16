МИД Украины: Мы перестали прогибаться под Запад

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 16 августа, заявил, что европейским лидерам «больно свыкнуться с тем, что Украина перестала прогибаться под них», – сообщают украинские СМИ.

Рассказывая о том, как непросто дается убеждать Запад вводить все более жесткие санкции против России, в интервью журналисту Дмитрию Гордону Кулеба сказал: «В 90% случаях западные лидеры привыкли, что Украина покоряжится, займет позу, но в конце концов они нас доломают и уговорят: где-то лаской, где-то давлением, где-то угрозами. И когда они столкнулись с Зеленским, позиция которого: «Будет вот так!» Они-то по привычке думают: ну, хорошо, мы проявим уважение, ещё пару недель потанцуем вокруг Украины, а потом она согласится. Они две недели потанцевали, а все равно позиция Украины вот такая. Конечно, их первая реакция: «не, это не конструктивно. Ребята, вы стали неконструктивными». Я им всем говорил: «Мы для вас стали неконструктивными, потому что мы перестали прогибаться под вас. Мы справедливо ожидаем от вас какого-то уважения и принятия того, что наши позиции могут быть разными». Им больно с этим свыкнуться».

Также Кулеба рассказал Гордону, как он уговаривал министров иностранных дел ЕС отключить российские банки от системы SWIFT.

«Это был армагеддон. Не хотели. Если коротко, то мои переговоры свелись к вопросу: «Совесть у вас есть?!» И совесть появилась к концу. Они очень тяжело, скрепя сердцем, но отключили тогда первые русские банки от системы SWIFT», – заявил глава украинской дипломатии.

Киев, Иван Бабурин

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