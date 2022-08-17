На Украине начали создавать резервные запасы древесины к зиме

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 17 августа, на селекторном совещании кабинета министров дал поручение областным администрациям совместно с органами местного самоуправления обеспечить создание резервных запасов материалов, оборудования и топлива, в частности – древесины, для прохождения отопительного сезона, – сообщают украинские СМИ.

Как сообщает пресс-служба украинского кабмина, Шмыгал сказал следующее: «Европа реагирует на энергетические вызовы, на сложность прохождения отопительного сезона в связи с войной в Украине и кризисом, вызванным Российской Федерацией. Украина должна предложить ответ на вызовы, с которыми мы столкнемся в течение осенне-зимнего периода».

«Премьер отметил и важность обеспечения достаточного количества альтернативных видов топлива, в частности древесины. В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщили, что все лесхозы имеют соответствующие планы, и на сегодняшний день у государства есть возможность заготовить 2,3 млн. кубических метров древесины», – сообщили в пресс-службе правительства Украины.

Сообщается, что министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев рассказал, что на Украине реализуются меры по уменьшению потребления энергоресурсов, в частности, – перевод теплогенерирующих предприятий на альтернативные виды энергии и бытовую термомодернизацию.

Киев, Иван Бабурин

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