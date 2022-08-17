Украинскому нефтегазовому концерну отказали в отсрочке по выплатам

Государственная нефтегазовая компания НАК «Нафтогаз Украины» в среду, 17 августа, заявила, что ей было отказано в двухлетней отсрочке выплат процентов и погашения ни по одному из трех выпусков его еврооблигаций, – сообщают украинские СМИ.

В сообщении «Нафтогаз Украины» на Ирландской фондовой бирже говорится, что «необходимый кворум был достигнут лишь на собрании еврооблигаций на $335 млн. с погашением в июле 2022 года, однако за отсрочку было подано лишь примерно 22% голосов при необходимом минимуме в 75%».

По двум другим выпускам – с погашением в 2024 году на EUR600 млн. и с погашением в 2026 году на $500 млн. кворума не было, поэтому будут созваны повторные собрания.

В украинском нефтегазовом концерне уточнили, что на собрание по евробондам 2024 зарегистрировались владельцы примерно 49% облигаций и примерно 74% поданных голосов были отданы в пользу предложения НАК.

Что касается еврооблигаций 2026 года, выплата процентов и погашение по которым приходятся на ноябрь, то на собрание зарегистрировалось приблизительно 54%, а за отсрочку было подано около 43% голосов.

Повторные собрания в отношении еврооблигаций-2024 и евроблигаций-2026 назначены на 31 августа соответственно в 11:00 и в 11:15 по Лондону.

Как сообщалось ранее, «Нафтогаз» изначально предлагал выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 года 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022, а купоны по еврооблигациям-2026 компания предлагала выплатить 8 ноября 2024 года. Однако держатели еврооблигаций отклонили эту оферту, а правительство Украины запретило платить, что привело 26 июля текущего года к дефолту компании по двум из трех выпусков евробондов.

В «Нафтогаз Украины» заявили, что предложение об отсрочке выплат продиктовано необходимостью по решению правительства накопить дополнительные запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон, на что требуется около $8 млрд.

Киев, Иван Бабурин

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