Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении в среду, 17 августа, заявил, что международная миссия агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может быть направлена на Запорожскую атомную электростанцию быстро и максимально эффективно, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике украинский глава говорит: «Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, и соответствующая миссия может быть направлена на Запорожскую станцию легально, очень быстро и максимально эффективно».

Также Зеленский заявил, что российская армия должна уйти с территории ЗАЭС и всех соседних районов и забрать свою военную технику со станции.

«Это должно произойти без каких-либо условий и как можно быстрее», – сказал лидер украинцев.

Также Владимир Зеленский рассказал согражданам, как он призвал студентов чилийских ВУЗов поддержать санкции против России.

Киев, Иван Бабурин

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