Российские войска разбили базу наемников в Харькове: уничтожены более 90 боевиков

Российская армия поразила пункт временного базирования иностранных наемников в Харькове. В результате ракетного удара уничтожено более 90 боевиков. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Кроме того, по данным ведомства, ударами ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники в районах Белая Криница Херсонской области и Великое Артаково Николаевской области уничтожены свыше 80 националистов и более 50 ранены.

Также российская авиация разбомбила пункт временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ в районе Посад-Покровского Николаевской области. В результате уничтожено около 60 националистов и 8 единиц специальной автомобильной техники, сообщил Конашенков.

В Минобороны также сообщили, что оперативно-тактическая авиация ВКС России уничтожила более 60% личного состава 37-го батальона 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Авдеевки. Подразделение полностью утратило боеспособность, его остатки выведены в тыл для переформирования.

Помимо этого, российские войска нанесли артиллерийские удары по боевым позициям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Мазановка в ДНР. «Ликвидировано более 250 националистов», – сообщил Конашенков.

Всего за сутки ВС РФ поразили пять пунктов управления украинской армии, а также живую силу и военную технику ВСУ в 234-х районах.

Средства ПВО России за сутки уничтожили 10 украинских дронов в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

Москва, Наталья Петрова

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