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Суббота, 20 августа 2022, 11:06 мск

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Зеленский поставил условие для переговоров с Россией

Фото: скрин видео president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Турции Тайпом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове в четверг, 18 августа, заявил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода российских сил, – сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu

Агенство приводит в своем Twitter такую цитату Зеленского: «Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории».

Львов, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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