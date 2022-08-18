Зеленский поставил условие для переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Турции Тайпом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове в четверг, 18 августа, заявил, что переговоры с Москвой возможны только после вывода российских сил, – сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu

Агенство приводит в своем Twitter такую цитату Зеленского: «Чтобы начались мирные переговоры, Россия должна сначала покинуть оккупированные территории».

Львов, Иван Бабурин

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