В Харьковской области после наступления союзных сил боевики нацформирования «Кракен» показательно расстреляли 100 украинских военнослужащих из разгромленной 58-й мотопехотной бригады ВСУ, дезертировавших после ударов российской армии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По информации российского оборонного ведомства, подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ были разгромлены 14 августа в районе населенного пункта Уды.

«Под натиском российских войск остатки соединения сбежали с удерживаемых позиций и оставили данный населенный пункт. Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной бригады, покинувших свои позиции», – рассказал Конашенков.

ВКС России поразили пункты временной дислокации подразделений нацформирований «Азов» (запрещен в РФ) в районе Николаевка и «Айдар» (запрещен в РФ) в районе Соледар в ДНР. «Уничтожено свыше 50 националистов, а также 12 единиц военной техники», – сообщили в Минобороны.

ВС РФ за сутки поразили шесть пунктов управления украинской армии, в том числе пункт управления 115-й механизированной бригады под Артемовском в ДНР. Также уничтожена живая сила и военная техника ВСУ в 247 районах.

Кроме того, уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Херсонской и Харьковской областях, а также гаубица М777 производства США в районе населенного пункта Приморское в Запорожской области.

ПВО перехватили баллистическую ракету «Точка-У» и 12 снарядов РСЗО HIMARS в Херсонской области, а также сбили 13 украинских беспилотников в Харьковской и Николаевской областях.

Москва, Наталья Петрова

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