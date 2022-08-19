Львовские власти на месте захоронения трех тысяч советских солдат решили устроить мемориал «Героев Украины»

Власти Львова в пятницу, 19 августа, выступили с заявлением о том, что приняли решение перезахоронить останки советских воинов с мемориала «Марсово поле» и создать на этом месте мемориальный комплекс «героев Украины», – сообщают СМИ

В сообщении на сайте Львовского горсовета говорится: «Останки военнослужащих Советской армии и лиц периода Второй мировой войны перезахоронят с Марсова поля, что на улице Мечникова. Такое решение принял Исполнительный комитет Львовского городского совета. На этом месте обустроят мемориальный комплекс Героев Украины, в память об украинских военных, отдавших свою жизнь за независимость Украины. Новый мемориал будет включать в себя воинские захоронения героев Украины, парк-сквер памяти и мемориальную площадь».

«Также исполнительный комитет определил порядок и процедуру получения соответствующих разрешений от государственных органов власти, и определение самого месяца для перезахоронения советских военнослужащих», – говорится в сообщении львовский властей.

Отметим, что Марсово поле во Львове было создано в 1974 году, оно расположено рядом с Лычаковским кладбищем. Первоначально это была часть военного кладбища с могилами солдат австро-венгерской армии, погибших в годы Первой мировой войны. На Марсовом поле захоронены более 3 тысяч советских воинов, павших во время Великой Отечественной войны. В конце октября 2021 года в рамках политики декоммунизации на мемориале был демонтирован памятный знак «Орден Отечественной войны».

Львов, Иван Бабурин

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