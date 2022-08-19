К концу года ожидается падение ВВП Украины на 35-40%

Первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко в пятницу, 19 августа, заявила, что реальный ВВП Украины в оставшиеся месяцы 2022 года может упасть на 35-40%, – сообщают украинские СМИ.

В эфире национального телемарафона Свириденко сказала: «По нашим подсчетам, по тем макропрогнозам, которые делает министерство экономики, сворачивание экономики до конца года может быть на уровне 35-40%».

Давая такой экономический прогноз, глава украинского минэкономики, тем не менее, заявила, что «помимо победы на военном фронте на экономическом важной задачей является удержать экономическую стабильность и макростабильность и искать пути для стимулирования экономической активности в государстве».

Киев, Иван Бабурин

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