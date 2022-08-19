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Конфликт на Украине

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Суббота, 20 августа 2022, 07:54 мск

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Правительство Украины на четверть миллиарда гривен сократило расходы на закупку лекарств

Кабинет министров Украины перераспределил 250 млн. гривен (402 500 000 руб. по курсу) с закупки лекарств на реставрацию одного из мостов через Днепр в Киеве и на пункты пропуска на границе, – сообщают украинские СМИ.

В постановлении украинского кабмина, обнародованного в пятницу, 19 августа, говорится, что финансирование на реставрацию моста Патона и на пункты пропуска на границе будет предоставлено из Резервного фонда госбюджета за счет сокращения вдвое – до 250 млн. гривен, расходов на закупку лекарств, вакцин, медизделий и медоборудования для министерства здравоохранения.

В документе уточняется, что на реставрацию моста Патона предусмотрено 35 млн. гривен, обустройство ПП «Ягодин» на украинско-польской границе – 100 млн. гривен, завершение реконструкции ПП «Красноильск – Викову де Сус» и «Дьяковцы – Раковец» на украинско-румынской границе – 115 млн. гривен.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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