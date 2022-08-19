Киев предложил себя в качестве альтернативы «Северному потоку»

В Киеве в пятницу, 19 августа, заявили, что «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) может компенсировать перебои в поставках газа в Европу вместо российского газопровода «Северный поток – 1», – сообщают СМИ.

В сообщении на сайте ОГТСУ говорится: «Принимая во внимание регулярные перебои в работе «Северного потока – 1» в течение последних месяцев, а также объявленную остановку этого маршрута в конце августа, напоминаем вам о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу».

Ранее сегодня, 10 августа, ПАО «Газпром» сообщил, что в связи с остановкой на ремонт газоперекачивающего агрегата (ГПА) Trent 60 приостановит транзит газа по газопроводу «Северный поток» на трое суток – с 31 августа по 2 сентября.

Киев, Иван Бабурин

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