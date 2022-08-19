Зеленский призвал Европу отказаться от российского газа

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 августа, в своем ежевечернем традиционном видеоролике заявил, что Европа должна быстрее отказаться от российского газа, – сообщают украинские СМИ.

В своем пятничном видеообращении Зеленский сказал: «Северный поток -1» и «Северный поток -2» нужны России для того, чтобы поставлять в Европу проблемы. «Потоки» нужны России для того, чтобы поставлять в Европу проблемы, а не помогать с газом. Сейчас это очевидно. И чем быстрее все в Европе подготовят свои энергетические системы для существования вообще без получения энергоносителей из России, тем быстрее смогут спокойно переживать любые зимы».

Также украинский глава сказал «Спасибо!» Джо Байдену за выделение очередного пакета военной помощи в размере $775 млн.

«Высоко ценю предоставление очередного пакета американской военной помощи на $775 млн. Спасибо президент Байден за это решение! Мы сделали еще один важный шаг для победы над агрессором», – заявил Зеленский.

Лидер украинцев рассказал, в том числе и о том, что украинские дипломаты согласовывают детали миссии МАГАТЭ, которая отправится с инспекцией на Запорожскую АЭС.

Киев, Иван Бабурин

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