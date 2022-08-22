Зеленский назвал «наглостью» созыв Россией Совбеза ООН по вопросу обстрела Украиной Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеоролике в понедельник, 22 августа, назвал «наглостью» желание России собрать Совбез ООН в связи с обстрелами Запорожской АЭС, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеообращении Зеленский заявил: «Государство-террорист еще не прекращает играть с международными структурами и еще раз имеет наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС».

Украинский глава рассказал об основании очередной инициативы. Так, наряду «Крымской платформой» сегодня Зеленский провел совещание очередной «Киевской инициативы» с участием стран Восточной Европы.

В частности, лидер Украины сообщил согражданам: «Сегодня был основан новый дипломатический формат в сфере безопасности «Киевская инициатива». В его работе уже принимают участие европейские соседи Украины. Это Польша, Венгрия, Румыния, Словакия, государства Балтии. Постепенно привлечем и другие страны. В формате «Киевской инициативы» работа происходит на уровне внешнеполитических советников глав стран. Со стороны Украины – это Андрей Сибига , Андрей Ермак».

«Этот формат даст нам возможность усилить взаимодействие в регионе, совместную защиту наших интересов. Это очень перспективная линия нашей работы на евроатлантическом направлении», – заявил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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