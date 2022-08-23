В Киеве заявили о готовности в ступить в ЕС к концу следующего года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, 23 августа, заявил, что к концу 2024 года Украина планирует полностью быть готовой вступить в Европейский Союз, – сообщают украинские СМИ.

Выступая перед членами кабмина, Шмыгаль сказал: «Мы продолжаем активно имплементировать европейское законодательство и уже выполнили около 70% Соглашения об ассоциации с ЕС. До конца года будет введен «таможенный безвиз». Далее промышленный и цифровой. Евроинтеграционная работа не прекращалась ни на день. И уже к концу 2024 года мы планируем полностью быть готовы вступить в Европейский Союз. Это наш ценностный и цивилизационный путь».

«Мы сформировали четкое и понятное видение, как Украине стать успешным и состоятельным членом Европейского Союза. И этот план мы обязательно реализуем в полной мере после победы», – заявил украинский премьер.

Киев, Иван Бабурин

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