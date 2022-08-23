Зеленский угрожает забрать Крым «любыми средствами»

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам международного саммита «Крымская платформа» во вторник, 23 августа, заявил, что Украина заберет Крым у России «любыми средствами», – сообщает агентство Reuters.

В ходе своего общения с представителями СМИ Зеленский сказал: «Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами».

Кроме того, украинский глава заявил, что Киев не собирается «успокаивать Россию» и ради этого не планирует стабилизировать ситуацию и не готов к прекращению огня.

«В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы пояснили, что «Минска-3» не будет. Поэтому стабилизировать ситуацию, там, где сейчас находятся войска, чтобы как-то успокоить Российскую Федерацию – этим государство Украина заниматься не будет», – сказал Зеленский.

Отметим, что второй саммит «Крымская платформа», на которой киевские власти обсуждают «пути деоккупации» Крыма» проходит в режиме онлайн во вторник, 23 августа.

Киев, Иван Бабурин

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