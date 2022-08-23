Зеленский угрожает МАГАТЭ и призывает выдвинуть ультиматум России

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе брифинга на саммите «Крымской платформы» во вторник, 23 августа, призвал мировое сообщество давить на Россию, чтобы российские войска ушли с территории Запорожской АЭС, а также выступил с угрозами в адрес МАГАТЭ, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга Зеленский скзал, что Киев готов согласиться на визит экспертов только через подконтрольную ему территорию.

«Если МАГАТЭ попадет в Энергодар через Крым, то МАГАТЭ больше к нам не приедет», – заявил украинский глава представителям зарубежных СМИ.

Напомним, что ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация готова содействовать поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, если на это согласны Москва и киевские власти.

Также в ходе брифинга на саммите «Крымской платформы» Зеленский призвал мировое сообщество давить на Россию, чтобы та покинула территорию Запорожской АЭС.

«Россия должна выйти с территории АЭС. Это вопрос опасности для всего мира. Поэтому нужно выйти. Принудительно. Нужно давить на Россию и давать им ультиматум от международного сообщества», – заявил лидер украинцев.

Киев, Иван Бабурин

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