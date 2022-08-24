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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Среда, 24 августа 2022, 13:11 мск

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Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости и пожелал мирного неба

Фото: официальный сайт президента Белоруссии

На официальном сайте президента Белоруссии вышло поздравление народа Украины с Днем независимости. Александр Лукашенко пожелал гражданам соседнего государства «мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни».

«Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях», – приводит слова Александра Лукашенко его пресс-служба.

Минск, Елена Сычева

© 2022, РИА «Новый День»

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