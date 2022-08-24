США перечислили Украине 3 миллиарда долларов безвозмездной помощи

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 24 августа, заявил, что грантовая помощь США в размере $3 млрд поступила в госбюджет Украины.

В своем Telegram-канале Шмыгаль написал: «Сегодня в государственный бюджет через механизм Всемирного банка поступило еще $3 млрд. безвозмездной грантовой помощи от Соединенных Штатов. Это первый транш из дополнительных $4,5 млрд. прямой бюджетной поддержки».

Напомним, что ранее Шмыгаль заявлял, что Киев рассчитывает получить до 16 миллиардов долларов до конца года от зарубежных партнеров в дополнение к уже полученным 14 миллиардам долларов.

Москва, Иван Бабурин

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