Минобороны Украины сошло с ума и предлагает России капитулировать

Минобороны Украины в среду, 24 августа, выступило с призывом к России капитулировать. В противном случае Киев грозит разгромить российскую армию, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В сообщении украинского минобороны в Twitter говорится: «Россия, сегодня – как и полгода назад – у тебя еще есть возможность подписать свою капитуляцию, прежде чем мы уничтожим тебя на нашей земле. Часы тикают... тик-так, тик-так».

Эксперты высказали мнение, что «кто-то в украинском минобороны сошел с ума».

Киев, Иван Бабурин

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