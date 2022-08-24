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NewDayNews.ru

Среда, 24 августа 2022, 22:14 мск

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УкрЖД подарили Борису Джонсону «карту лояльности»

Фото: www.gov.uk

Действующий премьер-министр Великобритании, прибывший с визитом в Киев к президенту Украины Владимиру Зеленскому в среду, 24 августа, получил в дар карту лояльности от компании «Укрзализныця» (Украинские железные дороги), как постоянный пассажир, – сообщают СМИ.

В Telegram-канале пресс-службы украинского перевозчика говорится: «Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон уже в третий раз выбрал железную дорогу для путешествия в Киев, а значит, стал первым обладателем карты лояльности, врученной непосредственно главой правления Укрзализныци. В ближайшее время планируется полномасштабный запуск программы лояльности».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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