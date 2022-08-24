Перекресток «символично» назвали «Украинским путем» на Брайтон бич в Нью-Йорке

Посол Украины в США Оксана Макарова в среду, 24 августа, заявила, что один из перекрестков в районе Нью-Йорка Брайтон бич получил символичное название Ukrainian Way (Украинский путь), – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Макарова написала: «Каждый может внести вклад в нашу борьбу за Независимость, и каждый вклад важен! А некоторые, как переименование перекрестка на Брайтоне в Ukrainian Way, успешно завершившееся сегодня в День Независимости, еще и чрезвычайно символичны».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»