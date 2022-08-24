Киевские власти готовят украинцев к «затяжной войне»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в среду, 24 августа, заявил, что украинцам нужно готовиться к затяжной войне с Россией, – сообщает Радио Свобода*.

В комментарии радиостанции Данилов сказал: «Будет очень сложно, легко не будет. И если кто-то считает, что мы уже прошли какой-то Рубикон и дальше будет как по маслу, такого не будет, к сожалению. Мы будем иметь большую войну с этой страной, и нам нужно будет приложить много усилий, чтобы победа была за нами. Только полная нейтрализация российской агрессии будет означать победу в этой войне».

Ранее сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби также, как Данилов заявил, что администрация США не исключает, что боевые действия на Украине будут идти на протяжении еще нескольких месяцев.

*Организация признана иностранным агентом, деятельность которой признана в России нежелательной

Киев, Иван Бабурин

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