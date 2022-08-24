Украинский посол в Ватикане возмутился молитвой папы Римского

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в среду, 24 августа, заявил, что его разочаровала молитва папы Римского перед паствой, в которой понтифик назвал убитую российскую журналистку Дарью Дугину невинной жертвой, – сообщают СМИ.

В своем Твиттере украинский дипломат написал: «Сегодняшнее выступление Папы разочаровало и заставило задуматься о многом: нельзя говорить в одних категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном; как можно назвать одного из идеологов русского империализма невинной жертвой? Она была убита россиянами как сакральная жертва и теперь поднята на щит войны».

Отметим, что сегодня, 24 августа, Папа Франциск перед паствой на площади Святого Петра помолился о Дарье Дугиной, погибшей в результате совершенного на нее покушения.

«Я думаю о девочке, которая была взорвана бомбой, находившейся под сиденьем автомобиля в Москве. Невинные платят за войну. Невиновные», – сказал в своей молитве папа Римский.

Ватикан, Иван Бабурин

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