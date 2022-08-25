Минобороны РФ: «Искандер» уничтожил эшелон с 200 украинскими резервистами

Минобороны России сообщило, что российские военные нанесли удар ракетой «Искандер» по украинскому воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. В результате, по данным ведомства, уничтожены свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, направленных в зону боевых действий в Донбассе.

Кроме того, авиация России уничтожила восемь самолетов воздушных сил Украины в Полтавской и Днепропетровской областях. На военном аэродроме Миргород поражены пять боевых самолетов ВСУ. Как отметил представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков, были уничтожены два самолета – Су-27 и Су-24, а еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Кроме того, были убиты до 30 украинских военнослужащих.

ВКС России также разбили три самолета на военном аэродроме Днепр и командный пункт группировки украинских войск «Каховка» в Николаевской области. «Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники», – рассказал Конашенков.

Он также сообщил о нанесении ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, которые проводят ремонт украинского вооружения и военной техники. Так, в Шепетовке Хмельницкой области России уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и РСЗО, в том числе иностранного производства. В городе Запорожье разбиты цеха завода «Искра», в которых осуществлялся ремонт радиолокационных станций ПВО и контрбатарейной борьбы. Кроме того, уничтожены производственные корпуса авиаремонтного завода «Мигремонт», в котором проводилось восстановление авиатехники ВСУ.

Всего за сутки российские войска поразили семь пунктов управления украинской армии, а также живую силу и военную технику в 149 районах.

Российскими средствами ПВО сбиты пять беспилотников в Харьковской, Запорожской областях и в ДНР. Кроме того, перехвачены 19 снарядов реактивной системы залпового огня HIMERS в районах Каховской ГЭС, а также в Херсоне и Донецке.

Москва, Наталья Петрова

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