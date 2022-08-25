Зеленский и Байден обсудили «шаги к победе над Россией»

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден в четверг, 25 августа, провели разговор, в котором обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над Россией, – сообщает Интерфакс-Украина.

По итогам разговора с Байденом Зеленский в своем аккаунте в Twiter написал: «Провел великолепный разговор с президентом США Джозефом Байденом. Поблагодарил за непоколебимую поддержку украинского народа – в сфере безопасности и финансовую – со стороны США. Обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления».

Киев, Иван Бабурин

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