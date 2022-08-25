В Киеве задержан «поставщик кокаина украинской элиты»

Прокуратура Киева в четверг, 25 августа, заявила, что в украинской столице задержан один из главных поставщиков кокаина для украинской элиты, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Издание сообщает, что согласно материалам следствия, 48-летний гражданин систематически сбывал кокаин на территории города Киева. Правоохранителями было задокументировано несколько фактов продажи наркотиков, и во время очередного сбыта подозреваемый был задержан.

«Во время задержания и обыска у мужчины изъяли более 20 пакетов с расфасованным кокаином, деньги, патроны, пакетики для фасовки и электронные весы.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей – с альтернативой залога в размере почти 4 млн. гривен. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества», – сообщает Страна. ua со ссылкой на киевскую прокуратуру.

Украинское издание также пишет, что, несмотря на то, что прокуратура Киева в своем пресс-релизе не называет имени, однако по информации источников, задержанный – Юрий Чернецкий, о ктором журналисты писали в декабре 2021 года в статье о поставках кокаина депутатам Верховной Рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа».

«Тогда цепочку любителей нюхнуть депутатов установили по ключевым поставщикам кайфа для политической элиты, которыми оказались Юрий Чернецкий и Александр Демченко», – сообщает Страна. ua.

Киев, Иван Бабурин

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